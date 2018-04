Re dell'Arabia Saudita critica Trump per trasferimento Ambasciata USA a Gerusalemme

L'incontro della Lega Araba si svolge domenica nella città saudita di Dhahran sullo sfondo dell'escalation della situazione in Siria.

"Respingiamo di nuovo la decisione dell'amministrazione statunitense per trasferire l'Ambasciata a Gerusalemme", ha dichiarato il monarca.

Secondo il re saudita, "Gerusalemme Est è la capitale della Palestina".

Dopo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la decisione sul trasferimento dell'Ambasciata americana da Tel Aviv, il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha dichiarato che la Palestina si appresta a recedere da tutti gli accordi con Israele, tra cui gli accordi di Oslo, se l'amministrazione americana non cambierà idea su Gerusalemme. La decisione di Trump su Gerusalemme ha provocato un'ondata di proteste in molti Paesi, soprattutto in Medio Oriente e nella stessa Palestina.