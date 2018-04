Theresa May valuta cosa fare con gli investimenti dei russi nel Regno Unito

"Stiamo studiando tutti gli aspetti delle azioni che possono essere intraprese", ha affermato la May in un'intervista con il giornale.

In precedenza la premier May aveva minacciato di congelare i conti del governo russo se avesse trovato le prove che potevano rappresentare una minaccia per la vita ed i beni dei cittadini britannici. Il primo ministro ha promesso che la National Crime Agency continuerà a lavorare per contrastare i "criminali di alto livello e le élite corrotte", anche dalla Russia.

Inoltre gli uffici governativi britannici a gennaio hanno ottenuto il diritto di richiedere una spiegazione dagli investitori stranieri sull'origine del capitale per immobili e beni nel Regno Unito con un valore superiore alle 50mila sterline. Se uno straniero non è in grado di fornire spiegazioni sull'origine pulita dei propri fondi, le autorità britanniche hanno il diritto di sequestrare i beni.