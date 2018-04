Iran stigmatizza l'attacco occidentale contro la Siria

In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si era rivolto con un appello alla nazione, in cui annunciava gli attacchi contro la Siria. Successivamente hanno confermato di prender parte all'operazione militare il primo ministro britannico Theresa May e l'Eliseo. Il ministero della Difesa russo ha riferito che il 14 aprile dalle 3.42 alle 5.10 (in Italia 2.42 e 4.10 rispettivamente — ndr) le forze armate statunitensi in collaborazione con l'aviazione britannica e francese hanno condotto un attacco missilistico contro le strutture militari e civili della Siria. Più di 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati lanciati, tuttavia una parte significativa è stata abbattuta dalla contraerea siriana mentre si avvicinavano all'obiettivo, ha comunicato il dicastero militare russo.

"Questa aggressione è una aperta violazione delle norme e delle leggi internazionali e ignora la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Siria", si legge in una nota del ministero degli Esteri iraniano.

Il dicastero diplomatico di Teheran rileva che gli Stati Uniti ed i loro alleati hanno attaccato senza attendere i risultati della missione OPCW per far luce sul presunto attacco chimico, "atteggiandosi da giudice del mondo" e sono responsabili per le conseguenze interregionali delle loro azioni militari e le conseguenze per il Medio Oriente.

Il ministero degli Esteri iraniano ha invitato le organizzazioni ed i Paesi internazionali a condannare il raid occidentale, sottolineando che questa azione mina le fondamenta della pace, porta ulteriore destabilizzazione nella regione e rafforza il terrorismo e l'estremismo.