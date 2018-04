Putin: ripercussioni su relazioni internazionali dall'escalation in Siria

Come sottolineato dal capo di Stato russo, "la storia metterà tutto al suo posto".

"L'attuale escalation delle tensioni in Siria ha un impatto devastante sull'intero sistema di relazioni internazionali", ha detto Putin in una dichiarazione speciale sulla situazione in Siria sullo sfondo dei raid dei Paesi occidentali.

Come sottolineato dal capo di Stato russo, "la storia metterà tutto al suo posto". "Ha già attribuito pesanti responsabilità a Washington per i sanguinosi massacri in Jugoslavia, Iraq e Libia", ha detto Putin.

Le forze armate di Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna hanno compiuto un attacco missilistico contro la Siria in risposta al presunto attacco chimico nella Ghouta orientale, smentito categoricamente dalle autorità siriane.

In precedenza il ministero degli Esteri ha dichiarato che lo scopo delle notizie sull'attacco chimico da parte delle truppe siriane è quello di proteggere i terroristi e giustificare eventuali attacchi contro Damasco dall'esterno.

Il 13 marzo lo Stato Maggiore russo aveva denunciato un possibile false flag degli islamisti con l'uso di armi chimiche nella Ghouta orientale.