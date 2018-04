Siria vuole la condanna della comunità internazionale per l'aggressione occidentale

"La Siria chiede alla comunità internazionale di condannare con fermezza questa aggressione, che porterà solo all'aggravamento della situazione nel mondo e minaccia la sicurezza mondiale", l'agenzia nazionale siriana Sana riporta il comunicato del dicastero diplomatico siriano.

Dopo i raid, a Damasco la gente è scesa in strada con le bandiere siriane per manifestare il proprio sostegno al presidente Bashar Assad.

​In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si era rivolto alla nazione, in cui annunciava i raid contro la Siria. Successivamente hanno annunciato di unirsi ai raid americani il primo ministro britannico Theresa May e l'Eliseo. Il Ministero della Difesa ha riferito che il 14 aprile dalle 3.42 alle 5.10 gli aerei americani, in collaborazione con le forze aeree di Gran Bretagna e Francia, hanno bombardato le strutture militari e le infrastrutture civili della Siria. Più di 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati sparati, la gran parte dei quali abbattuti dalla contraerea siriana, ha detto il ministero della Difesa russo.