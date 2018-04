Usa-Russia, Pompeo: Finita la politica soft verso la Russia

Il direttore della CIA (Central Intelligence Agency), Mike Pompeo, ha dichiarato la fine di una "politica soft" nei confronti della Russia, ma ha insistito sul fatto che gli sforzi diplomatici continueranno.

"La Russia — ha detto in una testimonianza al Congresso — continua ad agire in modo aggressivo, reso possibile da anni di politica soft verso quell'aggressione, e ora è finita: l'elenco delle azioni di questa amministrazione per aumentare i costi per Vladimir Putin è lungo. Le azioni di questa amministrazione chiariscono che la strategia di sicurezza nazionale del Presidente Trump, giustamente, ha identificato la Russia come un pericolo per il nostro paese. I nostri sforzi diplomatici con la Russia si dimostreranno difficili, ma come nei precedenti confronti con Mosca, devono continuare".