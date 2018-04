Crisi siriana, Mosca sicura: USA vogliono impedire la ritirata degli islamisti da Douma

Lo ha dichiarato oggi il presidente della commissione Esteri del Consiglio della Federazione (camera alta del Parlamento russo) Konstantin Kosachev.

"Dalla portata e dal clamore attorno alle nuove notizie false, è del tutto ovvia la banalità dell'obbiettivo: interrompere la ritirata dei combattenti di Jaish al-Islam da Douma e scongiurare l'offensiva delle forze governative siriane", — Kosachev ha scritto su Facebook.

In precedenza un rappresentante del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva riferito a Sputnik che Washington valutava le notizie sull'uso di armi chimiche a Douma. Ha osservato che "non c'è dubbio sulla responsabilità del regime siriano per gli attacchi chimici nel passato" ed allo stesso tempo ha accusato la Russia di essere corresponsabile per il suo sostegno ad Assad.

In precedenza il Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto ha smentito le notizie sul bombardamento al cloro di Douma delle forze governative siriane. Ha evidenziato di essere pronto ad inviare esperti di armi chimiche e biologiche per raccogliere i campioni per dimostrare la natura ingannevole di queste ricostruzioni.