Russia-Cina, Putin annuncia diversi incontri con Xi Jinping

Come ha sottolineato Putin nel corso della riunione con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, le attuali relazioni economiche e politiche tra Mosca e Pechino sono ad un livello senza precedenti.

"Quest'anno abbiamo in programma una serie di incontri con il presidente della Repubblica Popolare Cinese. A giugno si terrà in Cina il vertice dell'OCS (Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ndr), a cui sarò presente, e seguiranno una serie di incontri a margine di diversi grandi eventi, come BRICS e APEC", ha detto Putin.

Inoltre il presidente russo si è congratulato con la Cina i successi raggiunti dal Congresso Nazionale del Popolo, molto importanti per lo sviluppo della Cina e il benessere del popolo cinese.

Putin ha inoltre espresso fiducia nel consolidamento delle relazioni bilaterali tra Cina e Russia.