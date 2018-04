Al-Jazeera: Trump ha chiesto soldi ai sauditi per mantenere i militari USA in Siria

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proposto all'Arabia Saudita di pagare se vuole mantenere in Siria la presenza militare americana. Le sue parole vengono riportate da Al-Jazeera.

"Abbiamo quasi terminato tutti i nostri compiti, presto decideremo cosa fare dopo", ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "L'Arabia Saudita è molto interessata alla nostra decisione. Beh, se vogliono che restiamo, forse dovranno pagare."

© Sputnik. Vitaly Podvitsky Chi è amico di tutti non è amico di nessuno

Secondo il canale, Trump avrebbe avuto una conversazione telefonica con il re saudita Salman bin Abdul-Aziz Al Saud lunedì 2 aprile. Hanno discusso i problemi nella regione, comprese le opportunità di una soluzione pacifica alla questione palestinese, nonché ai modi per rafforzare la partnership strategica tra Washington e Riyadh.

Allo stesso tempo nel comunicato della Casa Bianca relativo alla telefonata non c'è alcun riferimento alla richiesta di finanziamento all'Arabia Saudita per mantenere il contingente militare americano in Siria.

Lo scorso mese Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti lasceranno la Siria immediatamente dopo la sconfitta dell'ISIS.