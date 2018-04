La Serbia potrebbe entrare nell'alleanza militare russa alternativa alla NATO

Nel prossimo futuro il Partito Radicale Serbo invierà la bozza del documento a tutte le forze politiche del Paese.

Il documento sottolinea che Belgrado non dovrebbe permettere l'approfondimento della cooperazione con la NATO, un'organizzazione che ha distrutto l'ex Jugoslavia e che si è resa responsabile della morte di oltre 2.500 civili durante i bombardamenti del 1999.

Gli autori del documento sottolineano che la questione dell'adesione alla CSTO è diventata particolarmente rilevante in seguito all'arresto da parte delle unità speciali del Kosovo di Marko Djuric, inviato del governo serbo per il Kosovo e Metohija, e per il peggioramento della situazione nella regione, riporta il canale televisivo "Rossiya 24".