Putin ed Erdogan assisteranno in videoconferenza ad inizio lavori centrale nucleare turca

Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita ufficiale ad Ankara per due giorni.

Nell'ambito della visita, si svolgerà la settima riunione del consiglio di cooperazione turco-russa di alto livello con la presidenza congiunta dello stesso Putin e del capo di Stato turco Erdogan. All'incontro parteciperanno anche i responsabili dei ministeri competenti di Turchia e Russia.

Nella riunione verranno discussi in dettaglio gli sviluppi delle relazioni turco-turche, nonché verranno scambiate le opinioni sulle questioni regionali e internazionali di attualità.

Inoltre oggi si svolgerà la cerimonia di posa delle fondamenta della prima centrale nucleare in Turchia di Akkuyu. Secondo le informazioni ricevute, Erdogan e Putin non si recheranno a Mersin, dove avverrà la cerimonia, ma assisteranno in videoconferenza dal palazzo presidenziale ad Ankara.

Il 4 aprile Ankara ospiterà la conferenza trilaterale sulla normalizzazione del conflitto siriano con la partecipazione dei presidenti di Turchia, Russia e Iran.