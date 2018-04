Netanyahu elogia i militari dopo gli scontri al confine con la Striscia di Gaza

Venerdì scorso è iniziata la campagna di protesta dei palestinesi che secondo i piani continuerà fino a metà maggio. Durante gli scontri con le truppe israeliane lungo il confine della Striscia di Gaza sono rimasti uccisi 15 palestinesi, mentre circa mille sono stati i feriti.

I militari israeliani ammettono di aver usato le armi da fuoco contro i dimostranti più aggressivi, giustificando le loro azioni con la necessità di proteggere il confine di Stato e allo stesso tempo scaricando la responsabilità per lo spargimento di sangue alle autorità dell'enclave palestinese.

"Tanto di cappello ai nostri soldati a guardia dei confini dello Stato, che hanno garantito la possibilità ai cittadini di Israele di celebrare tranquillamente la festa," — ha detto Netanyahu, riferendosi alla festività religiosa della Pasqua ebraica.

"Israele agisce con fermezza e decisione per difendere la propria sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini", — ha aggiunto.

Anche il ministro della Difesa Avigdor Lieberman ha elogiato i soldati per la determinazione e la professionalità. Ha criticato coloro che hanno biasimato Israele per l'uso sproporzionato della forza e chiedono un'inchiesta per i fatti di venerdì.

"Credono erroneamente che Hamas abbia organizzato il Festival di Woodstock e che dovevamo regalare i fiori," — ha twittato il capo del dicastero militare dello Stato ebraico.

La stessa posizione è sostanzialmente espressa nel comunicato del ministero degli Esteri israeliano.

"Le barriere al confine tra Israele e la Striscia di Gaza separano uno Stato sovrano da un'organizzazione terroristica… l'esercito utilizza la forza per scopi difensivi e proporzionalmente contro Hamas, un'organizzazione che esalta le uccisioni e la morte, che da molti anni è orientata a danneggiare i milioni di israeliani".