Mosca reagisce alle tensioni nella Striscia di Gaza

"La parte russa ha espresso profonda preoccupazione per le notizie sul numero di vittime e feriti a Gaza e per le misure dell'esercito israeliano per frenare le proteste dei palestinesi iniziate venerdì 30 marzo. Mosca esorta le parti palestinesi e israeliane a mostrare moderazione e non consentire azioni nelle quali persone innocenti possano soffrire", si legge nella dichiarazione.

In precedenza era stato riferito che diversi palestinesi erano rimasti uccisi durante le proteste al confine della Striscia di Gaza.