Ambasciatore russo segnala tentativi servizi segreti USA per reclutare diplomatici espulsi

In precedenza il ministero degli Esteri russo aveva segnalato un improvviso aumento delle azioni provocatorie nei confronti dei diplomatici russi negli Stati Uniti:

"Le agenzie di intelligence americane cercano in tutti i modi di entrare in contatto" ed offrono "aiuto" in cambio di relazioni informali "su basi reciprocamente vantaggiose".

"Voglio dire che questi non sono casi isolati e devo segnalarli a Mosca", ha aggiunto l'ambasciatore Antonov.

In precedenza le autorità statunitensi avevano espulso 60 diplomatici russi ed hanno imposto la chiusura del Consolato Generale della Federazione Russa a Seattle. La decisione è stata presa dietro il pretesto che i diplomatici sarebbero coinvolti in attività di spionaggio negli Stati Uniti, nonché in solidarietà con le autorità britanniche per il "caso Skripal".