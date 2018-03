Skripal, Antonov: Probabile pretesto per espulsione già decisa prima

Gli Stati Uniti e il Regno Unito "molto probabilmente" hanno pianificato l'espulsione dei diplomatici russi in anticipo e l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal è stato solo un pretesto per questa mossa: lo ha detto Anatoly Antonov, ambasciatore russo negli Stati Uniti.

"La portata dei danni, la preparazione e il supporto delle informazioni precedenti — ha scritto in una nota pubblicata su Facebook — dimostrano che è stato probabilmente pianificato in anticipo, ma è stato semplicemente posticipato in previsione di un'occasione adeguata. L'assenza di fatti che provino le accuse di Washington e Londra non può non suscitare sospetti di stretto coordinamento e pianificazione congiunta di quanto accaduto".

Secondo Antonov, la giustificazione fornita dalle autorità americane in merito alla chiusura del consolato russo a Seattle mostra che il caso Skripal era solo un pretesto per l'espulsione dei diplomatici russi. In totale 16 paesi dell'UE, oltre a Stati Uniti, Canada, Albania, Norvegia, Ucraina, Macedonia e Australia hanno annunciato la loro decisione di espellere circa 100 diplomatici russi in relazione al presunto coinvolgimento di Mosca nell'attacco di gas nervino contro l'ex spia Sergei Skripal e sua figlia nella città britannica di Salisbury.