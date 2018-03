Presidente Moldavia commenta manifestazione dei sostenitori dell'unione con Romania

Nella manifestazione a sostegno dell'unificazione con la Romania hanno preso parte circa 7mila persone invece delle 100mila promesse dagli organizzatori.

"Anche se oggi l'unionismo ha subito una cocente sconfitta, occorre condannare la diffusione di questa peste nella politica moldava. Oggi le autorità di polizia hanno dimostrato che si può mantenere l'ordine pubblico, e li ringraziamo per aver fatto il loro dovere. Ma in futuro ci aspettiamo più iniziative per garantire la sicurezza costituzionale del Paese", ha scritto Dodon sulla sua pagina Facebook.

Ha affermato con convinzione che dopo le elezioni parlamentari di quest'anno "l'unionismo verrà messo fuori legge".