Diplomatici russi commenta articolo del Times su entrata di Londra nella Federazione Russa

Nell'articolo intitolato "Non possiamo sconfiggere la Russia, uniamoci", il giornalista ha elencato i vantaggi di questo scenario. Sottolinea che la Gran Bretagna avrà un esercito potente e non sarà necessario boicottare i Mondiali di calcio: l'Inghilterra giocherà in casa.

"Un'ottima start-up", hanno commentato ironicamente i diplomatici russi su Twitter.

​Sullo sfondo del caso Skripal, il ministero degli Esteri britannico aveva proposto di boicottare i Mondiali di calcio della prossima estate in Russia, tuttavia alla fine il governo britannico aveva deciso di limitare solamente la delegazione, confermando la presenza dell'Inghilterra al campionato.