Portavoce del Cremlino definisce le linee guida del nuovo mandato di Putin

Nel nuovo mandato in primo luogo viene messa a punto la tabella di marcia per l'attuazione del messaggio all'Assemblea Federale dello stesso Putin. In questo intervento Putin aveva sollevato argomenti come la svolta tecnologica e la riduzione della povertà di almeno due volte, inoltre ha presentato gli ultimi modelli di armi per garantire la sicurezza nazionale.

"In secondo luogo c'è la formazione di una nuova squadra che andrà avanti, sia al governo che nell'amministrazione presidenziale", ha affermato.

Come sottolineato da Peskov, la priorità di Putin è la politica interna, "ovvero i problemi che ci sono". Secondo Peskov, il presidente si occupa di questi temi "quotidianamente a pieno ritmo oltre l'orario lavorativo".