Nuove accuse di Erdogan contro l'Occidente

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che Ankara "non lascerà senza risposta" gli appelli dei siriani e continuerà l'operazione militare.

Secondo il capo di Stato turco, gli abitanti delle zone di confine della Siria conoscono le tattiche e gli obiettivi di tutte le parti in conflitto, pertanto la politica della Turchia è associata nelle menti delle persone con i concetti di sicurezza, pace e ordine.

Erdogan ha aggiunto che i piani di Ankara per continuare l'operazione militare in Siria non possono essere considerati "aggressivi".

"Nel corso della storia l'Occidente si è ripetutamente mostrato come invasore e aggressore", ha detto il leader turco durante un intervento nella provincia di Samsun.