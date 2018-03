La politica estera della Russia resta coerente e costruttiva ed il presidente Vladimir Putin non permetterà a nessuno di oltrepassare la linea rossa degli interessi nazionali, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Tutti sanno anche che il nostro presidente non permetterà a nessuno di oltrepassare la linea rossa degli interessi nazionali della Russia. In questo si sente il sostegno dominante assoluto dei russi, che si sono uniti nella figura del presidente," — ha detto Peskov, ricordando i risultati delle elezioni del 18 marzo in cui Putin ha vinto con il 76,69% ​​dei voti.