Alla Duma si commentano voci su espulsione diplomatici russi da Stati Uniti

"Si tratterebbe di una violazione dell'intero diritto internazionale che farà tremare l'intero sistema delle relazioni internazionali", ha detto a Sputnik il vicepresidente della commissione Esteri della Duma Alexey Chepa.

Secondo il deputato russo, alcuni media e le parti interessate continuano ad alimentare l'isteria e fomentare sentimenti antirussi.

"Tutto questo continua a non dare contributi nel risolvere i grandi problemi esistenti nel mondo che complicano le relazioni bilaterali e multilaterali. E' inammissibile nelle condizioni in cui avviene il tutto, rispetto a fatti assolutamente non ragionevoli e non provati," ha aggiunto il parlamentare.