Theresa May vuole convincere partner europei a rafforzare politica antirussa

Il primo ministro britannico Theresa May vuole che anche i Paesi dell'UE accusino ufficialmente Mosca di essere coinvolta nell'avvelenamento dell'ex colonnello dell'intelligence militare sovietica e russa Sergey Skripal e sua figlia.

Secondo Bloomberg, per ottenere questo risultato la Gran Bretagna condividerà dati d'intelligence top secret con i suoi alleati.

Inoltre il primo ministro spera di convincere i partner della UE della necessità di rafforzare l'opposizione alle autorità russe.

Pertanto nella cena con i partecipanti al vertice dell'Unione Europea di giovedì, la May dirà che "il problema della Russia durerà per anni" e Mosca rappresenta una minaccia per l'intera Europa.

"I funzionari britannici sostengono che il mondo, compresa la UE, debba mostrare alla Russia che non resterà impunito il primo uso di un agente nervino in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale", scrive Bloomberg.