Russia-Giappone, Kozuki: Putin e Abe discuteranno di trattato di pace

L'ambasciatore a Mosca anticipa i temi in agenda nell'incontro fra i due presidenti a maggio.

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il presidente russo Vladimir Putin discuteranno della questione relativa alla conclusione di un trattato di pace, così come sicurezza e cooperazione economica durante il loro prossimo incontro, previsto per il 25-26 maggio: lo ha detto in un'intervista l'ambasciatore giapponese a Mosca Toyohisa Kozuki.

"L'incontro tra il primo ministro Abe e il presidente Putin, il primo dopo le elezioni presidenziali [in Russia] — ha spiegato —, è di grande importanza. Credo che l'incontro si concentrerà sull'agenda più ampia delle relazioni bilaterali russo-giapponesi, compresa la questione della firma di un trattato di pace e attività economiche congiunte, la cooperazione nei settori della sicurezza, dell'economia e della cultura".

L'ambasciatore ha evidenziato un rapporto personale di fiducia tra i due leader, sottolineando che hanno già tenuto 20 incontri bilaterali.