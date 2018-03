Putin dice no ad una nuova corsa alle armi

Il presidente appena riconfermato dal voto di domenica Vladimir Putin ha detto che la Russia non si lascerà coinvolgere in una nuova corsa alle armi.

Lo ha detto in un incontro con i membri dello staff elettorale ed i suoi uomini di fiducia a margine delle elezioni.

"Relativamente alle spese per la difesa. Abbiamo programmato una riduzione delle spese militari per quest'anno e nel prossimo. Non comporterà problemi nell'ambito delle capacità difensive, perché le spese principali sono state fatte per la creazione di armamenti più moderni. Abbiamo solo bisogno di portare alcune cose alla conclusione logica. Continuano gli sviluppi esistenti, di cui non ho ancora parlato," ha detto Putin.

Secondo il capo di Stato russo, "tutto è stato quantificato" e il denaro assegnato è sufficiente per raggiungere gli obiettivi.

"Non ci sarà alcun aumento di spesa, non permetteremo nessuna corsa alle armi. Abbiamo tutto. Siamo sicuri in questo senso", ha detto Putin.