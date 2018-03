Appello di deputato russo per non far ripetere in Siria quello successo in Iraq e Libia

Le organizzazioni internazionali non dovrebbero permettere il ripetersi degli eventi accaduti in Iraq e Libia in Siria, a prescindere da quanto brami la coalizione occidentale, ha dichiarato il vicepresidente della commissione della Difesa della Duma Andrey Krasov.

Oggi il direttore del dipartimento operativo dello Stato Maggiore russo, il generale Sergey Rudskoy, aveva denunciato ai giornalisti i preparativi dei ribelli siriani per un attacco chimico provocatorio che sarebbe servito per legittimare un attacco americano contro le forze governative siriane.

"Tutte le organizzazioni internazionali non dovrebbero permettere la ripetizione di quello che è accaduto in Iraq, quello che è successo in Libia. Questi eventi non dovrebbero ripetersi di nuovo in Siria, a prescindere da quanto lo voglia la coalizione occidentale, che si sfrega le mani per colpire", ha detto Krasov a RIA Sputnik.