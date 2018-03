Mosca dà un'interpretazione della campagna antirussa di Londra

"Il processo di Astana è come una spina in gola per i nostri partner occidentali <…> Serve in qualche modo dimostrare al mondo che in realtà la Russia non è una portatore di pace, ma nei fatti la Russia porta avanti una sorta di gioco a suo favore. E qui arriva la campagna antirussa nella forma di queste stesse dichiarazioni del premier della Gran Bretagna", ha detto in onda sul canale televisivo Rossiya 24.

Ecco perché il tema delle armi chimiche è stato scelto per accusare la Russia, è convinta la Zakharova. Ha ricordato inoltre che è stata la Russia a costringere Damasco a distruggere le armi chimiche.