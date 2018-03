Nuove accuse dal ministero della Difesa russo contro gli USA in Siria

"Un aspetto importante del lavoro delle autorità siriane è il ritorno della popolazione nelle regioni orientali della provincia di Deir ez-Zor, sotto il controllo delle forze filo-americane delle cosiddette Forze Democratiche Siriane. Occupando queste aree i militari americani si oppongono al ripristino delle istituzioni dello Stato siriano," — si afferma nel comunicato.

Come notato dal ministero della Difesa, i siriani non riescono a fare ritorno sulla sponda orientale dell'Eufrate in quanto non c'è modo di attraversare il fiume, visto che i ponti sono stati distrutti nei raid della coalizione guidata dagli Stati Uniti.

Inoltre il ministero della Difesa russo ha accusato gli americani di non far entrare a Raqqa le organizzazioni umanitarie e le missioni delle Nazioni Unite per valutare la deleteria situazione umanitaria.

"Sotto le macerie giacciono migliaia di cadaveri in decomposizione di civili e combattenti, rimasti uccisi nell'operazione della coalizione americana per liberare Raqqa. Si segnalano già stati focolai di malattie infettive che con la stagione calda potrebbero degenerare in epidemie," — ha sottolineato il dicastero militare russo.