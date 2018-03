Parlamento russo risponde alle dichiarazioni aggressive di Poroshenko

Quando bruciano i carri armati dell'esercito ucraino nel Donbass, al presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko non resta altro che minacciare solo la Russia, perché sa di non doverci combattere realmente, ha dichiarato in un'intervista con RT il vicepresidente della commissione per le nazionalità della Duma Ruslan Balbek.