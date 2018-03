Nuovo ministro degli Esteri tedesco parla del futuro dei rapporti con la Russia

L'isolamento della Russia provoca rammarico a Berlino ed implica un cambiamento nella politica estera della Germania, ha dichiarato il nuovo ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas intervenendo al dicastero diplomatico tedesco.

"Se la Russia verrà sempre più percepita dall'Occidente come uno Stato che si auto-isola, in parte come avversario, proveremo rammarico, ma in ogni caso implicherà un cambiamento concreto nella nostra politica estera", — ha detto Maas, il cui discorso è stato trasmesso in diretta sul canale televisivo N24.