Londra sospende i rapporti bilaterali con la Russia

E' stato affermato durante l'intervento in Parlamento del primo ministro britannico Theresa May.

"Abbiamo un approccio molto semplice nei rapporti con la Russia:" Fidati, ma controlla". Credo ancora che non sia nei nostri interessi nazionali rompere il dialogo a tutti i vari livelli tra Russia e Gran Bretagna, ma dopo questo atto disgustoso contro il nostro Paese, le relazioni non possono più rimanere le stesse. Sospenderemo tutti i contatti bilaterali programmati ad alto livello tra Russia e Gran Bretagna", ha detto il premier britannico.

Theresa May ha sottolineato che Londra ritirerà inoltre l'invito al ministro degli Esteri russo Lavrov per recarsi in visita in Gran Bretagna.

"E faremo in modo che né i membri della famiglia reale né i membri del governo siano presenti ai Mondiali 2018 in Russia", ha aggiunto la May.

Allo stesso tempo ha notato che la Gran Bretagna non interromperà completamente le relazioni diplomatiche con la Russia.

"Non è nel nostro interesse nazionale interrompere completamente le relazioni e il dialogo con la Russia. Ma alla luce di quello che è successo… le relazioni dei nostri Paesi non possono essere ordinarie", ha concluso.

In precedenza Theresa May aveva annunciato l'espulsione di 23 diplomatici russi.