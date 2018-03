Prime reazioni a Mosca dopo la nomina dell'ex direttore della CIA al Dipartimento di Stato

"Mike Pompeo è uno dei leader del movimento conservatore del Tea Party, nominato segretario di Stato. Non si era mai occupato di politica estera. Come Trump è un sostenitore di metodi drastici. L'estrema destra dei repubblicani sarà contenta," — ha scritto Pushkov su Twitter.

Майк Помпео — 1-ый человек из правоконсервативной "Тea Party" ("Партии чаепития"), назначенный на пост госсекретаря. Внешней политикой прежде не занимался. Как и Трамп, сторонник решительных методов. Крайне правые республиканцы будут в восторге. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 марта 2018 г.

​In precedenza Donald Trump aveva annunciato il licenziamento di Rex Tillerson dalla carica di segretario di Stato. Ora l'incarico al Dipartimento di Stato sarà ricoperto da Mike Pompeo, che in precedenza guidava la CIA. Per la prima volta nella storia sarà una donna a guidare i servizi segreti americani: Gina Haspel dirigerà la CIA, dove in precedenza era la vice di Pompeo.