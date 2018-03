Slovacchia, si dimette ministro Interni durante indagini per assassinio giornalista

Kaliňák lascia non solo il dicastero, ma anche l'incarico di vice premier.

"È importante conservare la stabilità, così ho deciso di dimettermi dalla carica di vice premier e ministro degli Interni", ha dichiarato Kaliňák.

In precedenza a Bratislava e in altre città del Paese si sono svolte manifestazioni contro la corruzione, in particolare i dimostranti chiedevano le dimissioni del ministro degli Interni. Le proteste sono state organizzate per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak.

All'inizio di questo mese Kaliňák aveva fatto sapere che non si sarebbe dimesso, affermando che il suo compito era "assicurare il successo delle indagini" sull'assassinio del giornalista.

Alla fine di febbraio era stato riferito che a Veľká Mača, centro abitato non lontano da Bratislava, in un appartamento erano stati trovati i corpi del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata. I media slovacchi avevano riferito che il reporter aveva ricevuto minacce.

Al momento dell'omicidio, Jan Kuciak stava conducendo un'inchiesta giornalistica, rimasta incompleta. Il giornalista cercava di far luce sulle attività della 'ndrangheta, che probabilmente inviava denaro in Slovacchia per investire nel settore immobiliare ed in vari settori, nonché consolidare legami con i politici locali.

Dopo l'assassinio di Kuciak, il ministro della Cultura slovacco Marek Madaric ha annunciato le sue dimissioni. Aveva dichiarato che dopo questo omicidio non poteva "sedersi come se nulla fosse sulla poltrona ministeriale".