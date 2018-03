“Governo tedesco ha ricordato il suo ruolo all'ambasciatore dell'Ucraina”

Le continue lamentele dell'ambasciatore ucraino in Germania Andriy Melnyk per le visite delle delegazioni tedesche in Crimea e nel Donbass, hanno costretto Berlino ad alzare le voce e mostrare al rappresentante di Kiev il suo posto.

Lo ha affermato il leader della sinistra radicale ad Osnabrück e capo del progetto "diplomazia popolare" in Germania Andreas Maurer. Il video del suo intervento è stato pubblicato su YouTube.

Il politico tedesco, che in precedenza si era recato in Crimea all'interno di una delegazione, ha detto che l'ambasciatore ucraino è stato più volte dal ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel per esprimere lamentele, mentre il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha chiesto al cancelliere tedesco Angela Merkel di punire i deputati che prendono parte a queste visite. Tuttavia, secondo Maurer, il presidente ucraino "ha sbagliato Paese".

"E' così assurdo, probabilmente funziona in Ucraina, dove non c'è la legge, dove c'è l'illegalità e dove ci sono gli estremisti di Pravy Sektor", ritiene Maurer.

Il politico ha detto che due mesi fa la pazienza delle autorità tedesche è finita e Berlino ha spiegato a Melnyk che Kiev ha il diritto di protestare per le visite in Crimea, ma non può dire al governo tedesco cosa fare.

Secondo Maurer, l'ambasciatore è stato invitato a "fare il suo lavoro diplomatico, ma a non interferire negli affari interni della Germania".

"Dopo queste affermazioni, si è dato una calmata", ha sottolineato il politico.

La penisola è stata più volte visitata da delegazioni di parlamentari europei. Ad esempio lo scorso febbraio è arrivata una delegazione di deputati tedeschi in Crimea, che comprendeva i rappresentanti del partito euroscettico "Alternativa per la Germania". In Ucraina è stato aperto un procedimento penale contro i deputati. Sono accusati di aver violare le regole d'ingresso "nel territorio temporaneamente occupato".