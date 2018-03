Putin: Russia non minaccia nessuno, ma pronta a garantire la propria sicurezza

"Non minacceremo nessuno, ma usando i nostri vantaggi, in questo caso di natura territoriale, garantiremo la sicurezza della Federazione Russa e dei suoi cittadini", ha affermato il presidente in carica nel documentario pubblicato sui social network "Putin".

Come ha osservato il presidente, "in questo senso la regione artica è estremamente importante per la Russia".

Secondo Putin, a largo delle coste della Norvegia sono costantemente presenti i sottomarini americani: un missile per raggiungere Mosca da quella posizione impiega 15 minuti.

Putin ha sottolineato che la Federazione Russa ha una flotta adatta per le acque ghiacciate dell'Artico e piani per il suo sviluppo. Il presidente ha descritto come di recente si sia recato in visita nella Terra di Francesco Giuseppe, dove alcuni ricercatori gli hanno raccontato che le guide turistiche ai gruppi stranieri dicono che questi territori un tempo appartenevano all'Unione Sovietica.

"Cioè hanno già iniziato a toglierci questi territori, ma non li abbiamo ceduti a nessuno", ha detto Putin.

Le ricchezze della Russia cresceranno con l'Artico, Putin ha parafrasato le parole di Mikhail Lomonosov.