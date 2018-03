Deputato cinese commenta le modifiche alla Costituzione

La cancellazione dei vincoli sulla durata del mandato del presidente della Cina scongiurerà il caos politico e la lotta per il potere durante il cambio di leadership, non esiste alcun problema, ha dichiarato il presidente della task force sulle questioni legislative del Congresso Nazionale del Popolo.

Oggi i rappresentanti del più alto organo legislativo della Cina hanno approvato gli emendamenti alla Costituzione che aboliscono il vincolo di due mandati di 5 anni alla carica del capo di Stato e del vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese.

Inoltre i deputati hanno approvato un emendamento alla Costituzione per modificare il testo sulla base dell'idea dell'attuale presidente Xi Jinping sul tema "dello sviluppo del socialismo con le caratteristiche cinesi nella nuova epoca."

Alle votazioni hanno preso parte 2964 delegati: 2.958 hanno votato a favore delle modifiche costituzionali, 2 hanno votato no, 3 si sono astenuti ed una scheda è stata ritenuta non valida.

"Per quanto riguarda le proposte ed i possibili scenari che avete descritto nella vostra domanda, credo che non esista questo problema", — ha affermato il politico cinese in una conferenza stampa dopo l'annuncio dei risultati delle elezioni, rispondendo alla domanda se l'abolizione delle restrizioni alla durata del mandato provocherà caos politico e la lotta per il potere con il cambio di leadership.

La modifica prevede che nel paragrafo della Costituzione, in cui si afferma che "il periodo di permanenza nelle cariche di presidente e vicepresidente della Cina è uguale e non può superare due mandati consecutivi", verrà rimossa l'espressione che fa riferimento ai due mandati.

In questo modo il presidente cinese potrà essere eletto senza limitazioni ogni cinque anni in ogni legislatura.

Xi Jinping è stato eletto presidente della Repubblica Popolare Cinese nel marzo 2013. Allo stesso tempo ricopre l'incarico di segretario generale del Partito Comunista Cinese e presidente della Commissione militare centrale.