Federica Mogherini rivela quando la UE cambierà atteggiamento con la Russia

"Non c'è alcun cambiamento nella nostra politica molto chiara nelle relazioni con la Russia: cambiamenti significativi arriveranno con la piena attuazione degli accordi di Minsk e con la rinuncia dell'annessione illegale della Crimea. E' il primo dei cinque principi che attualmente definiscono le nostre relazioni con la Russia, approvati all'unanimità da tutti i governi della UE ed anche le nostre sanzioni economiche sono legate a questo scenario", ha detto la Mogherini in un'intervista pubblicata domenica con l'agenzia di stampa ucraina UNIAN.

Ha rassicurato che le visite di alcuni politici europei in Crimea non riflettono la posizione comune dell'Europa e non dovrebbero mettere in discussione l'impegno dell'UE per l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina.

"Secondo il diritto internazionale, la Crimea appartiene all'Ucraina", ha affermato la Mogherini.