Iran, convocato ambasciatore del Regno Unito al ministero degli Esteri

Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore britannico in relazione ad una manifestazione di “estremisti” all'interno del territorio della missione diplomatica di Teheran a Londra, riporta Press TV.

In precedenza era stato riferito che la polizia britannica aveva arrestato quattro persone per aver protestato sul balcone dell'Ambasciata iraniana a Londra. L'ambasciatore iraniano in Gran Bretagna Hamid Baeidinejad ha confermato che nella missione diplomatica c'è stata un'aggressione. Secondo i media iraniani, nell'Ambasciata iraniana sono entrate diverse persone armate di bastoni e coltelli che hanno urlato slogan contro i funzionari iraniani. Gli aggressori, secondo l'ambasciatore, appartenevano alla setta dei cosiddetti "sciiti britannici".

"Dopo l'attacco condotto da alcune persone legate a gruppi estremisti religiosi presso l'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Londra, l'ambasciatore britannico è stato convocato dal direttore del Dipartimento per gli affari europei," — ha detto il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri iraniano Bahram Qasemi.

Ha aggiunto che Teheran stigmatizza l'episodio ed ha sollecitato il governo britannico ad adempiere al proprio dovere di proteggere i diplomatici e le missioni diplomatiche. L'ambasciatore britannico ha espresso rammarico per l'incidente ed ha assicurato che la parte iraniana sarebbe stata informata sui progressi delle indagini.