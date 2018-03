Trump elogia la Cina

Venerdì i presidenti di Stati Uniti e Cina hanno avuto una conversazione telefonica, il cui tema principale è stato il futuro incontro tra Trump ed il leader nordcoreano Kim Jong-un. Entrambi hanno accolto con favore il dialogo tra Washington e Pyongyang e si sono impegnati a proseguire la pressione e le sanzioni contro il regime nordcoreano fino a quando non saranno intrapresi passi concreti da parte della Corea del Nord.

"Il presidente cinese Xi Jinping ed io abbiamo discusso l'incontro con Kim Jong-un. Xi mi ha detto di apprezzare il fatto che gli Stati Uniti lavorano per risolvere la questione attraverso i canali diplomatici, piuttosto che ricorrere ad alternative pericolose. La Cina continua ad essere utile," — ha twittato Trump.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva accettato la proposta di incontrare personalmente il leader nordcoreano Kim Jong-un prima di maggio. La Casa Bianca ha comunicato che l'ora e il luogo dell'incontro saranno concordati successivamente.

All'inizio di questa settimana, l'amministrazione del presidente della Corea del Sud ha detto che nel corso dei negoziati a Pyongyang tra una delegazione del governo di Seul e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, Pyongyang ha ribadito "l'impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana ed ha messo in chiaro di non aver alcun motivo di possedere armi nucleari in assenza di minacce militari contro la Corea del Nord e garanzie di sicurezza per il regime nordcoreano".