L'Ucraina risponde alla richiesta della candidata russa Sobchak per entrare in Crimea

Le guardie di frontiera ucraine decideranno se lasciar entrare in Crimea la candidata al Cremlino Ksenia Sobchak direttamente in dogana mentre cercherà di attraversare il confine, segnala l'agenzia ucraina UNN riferendosi al vice comandante delle guardie di frontiera Oleg Slobodyan.

"La decisione verrà presa durante il tentativo di attraversare il confine", scrive l'agenzia UNN citando le parole di Slobodyan.

In precedenza la portavoce della candidata alle presidenziali russe aveva dichiarato che Ksenia Sobchak aveva chiesto all'Ambasciata ucraina il permesso di visitare la Crimea per una missione umanitaria, dato che considera la penisola ucraina.

Questa richiesta è stata definita dal ministero degli Esteri dell'Ucraina Pavlo Klimkin "schizofrenia politica".

Le guardie di frontiera ucraine stanno verificando l'informazione, secondo cui la Sobchak si sarebbe recata in Crimea in precedenza senza il consenso di Kiev. Se questo fatto venisse confermato, le sarà vietato l'ingresso in Ucraina per 3 anni.

Nonostante le sue ultime dichiarazioni, Ksenia Sobchak è finita nella blacklist del sito ultranazionalista ucraino Myrotvorets per violazione dei confini dell'Ucraina" a seguito di un viaggio nella Crimea post-referendum nell'aprile 2014.

La Crimea è ritornata ad essere una regione russa dopo il referendum del marzo 2014, dove oltre il 95% degli abitanti della penisola ha votato per la riunificazione con la Russia.

L'Ucraina considera ancora la Crimea un suo territorio, ma temporaneamente occupato. Mosca ha ripetutamente dichiarato che la gente della penisola ha votato democraticamente per riunirsi con la Russia, in piena conformità con la legge internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Secondo il presidente russo Vladimir Putin, la questione della Crimea è "chiusa definitivamente".