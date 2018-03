Casa Bianca fa sapere cosa deve contenere l'accordo con la Corea del Nord

"Ovviamente i controlli vanno di pari passo con i relativi accordi finalizzati a una denuclearizzazione irreversibile della Corea del Nord, per meno non saremo d'accordo," — ha commentato così il funzionario l'opportunità di avviare negoziati diretti con la Corea del Nord.

In precedenza il consigliere del presidente della sicurezza della Corea del Sud Chung Eui-yong aveva riferito ai giornalisti a Washington che il leader nordcoreano Kim Jong-un era pronto alla denuclearizzazione e ad un incontro personale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che a sua volta ha accettato la proposta per condurre l'incontro prima di maggio.

All'inizio di questa settimana, l'amministrazione del presidente della Corea del Sud ha detto che nel corso dei negoziati a Pyongyang tra una delegazione del governo di Seul e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, Pyongyang ha ribadito "l'impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana ed ha messo in chiaro di non aver alcun motivo di possedere armi nucleari in assenza di minacce militari contro la Corea del Nord e garanzie di sicurezza per il regime nordcoreano".