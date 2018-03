Europarlamento non manderà osservatori nelle elezioni in Russia e Azerbaigian

I funzionari del Parlamento europeo non osserveranno l'andamento delle elezioni presidenziali che si svolgeranno in Russia e Azerbaigian nel prossimo futuro, si afferma in un comunicato stampa dell'Europarlamento.

Le elezioni in Russia sono previste per il 18 marzo, mentre in Azerbaigian gli elettori si recheranno alle urne l'11 aprile.

"Il Parlamento europeo non osserverà il processo elettorale, pertanto non esprimerà commenti su di esso e sui risultati che verranno resi noti in seguito", si afferma nel comunicato.

Nessun membro del Parlamento europeo ha ricevuto il mandato ufficiale per diventare un osservatore a nome dell'Europarlamento, pertanto qualsiasi iniziativa di un qualsiasi eurodeputato sarà esclusivamente personale, si chiarisce nel documento.

L'Europarlamento ha inoltre fatto sapere di voler discutere il rapporto sulle relazioni tra la UE e l'Azerbaigian nella sessione plenaria. Il documento presenterà anche la posizione ufficiale dell'Europarlamento in merito alle elezioni.