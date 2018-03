Trump favorevole ad incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un

La Corea del Sud e gli Stati Uniti sono ottimisti riguardo alla risoluzione della questione nordcoreana, ha chiarito Chung Eui-yong. Allo stesso tempo ha osservato che continuerà ad essere esercitata pressione sulla Corea del Nord fino a quando Pyongyang "non tradurrà le sue parole in azioni concrete".

"La Corea del Sud insieme con gli Stati Uniti, il Giappone e molti partner in tutto il mondo è pienamente e fermamente impegnata nella piena denuclearizzazione della penisola coreana," — ha aggiunto il funzionario di Seul.

Allo stesso tempo Chung Eui-yong ha riferito che Kim Jong-un, nel corso dei colloqui avuti personalmente in precedenza, ha espresso la sua disponibilità a denuclearizzare il proprio Paese.

"Ho detto al presidente Trump, che durante il mio incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un, quest'ultimo ha dichiarato il suo impegno per la denuclearizzazione; Kim ha promesso che la Corea del Nord si asterrà da ulteriori test nucleari e missilistici", — ha raccontato il funzionario sudcoreano.

La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha confermato che Trump è pronto per incontrare Kim Jong-un.

All'inizio di questa settimana, l'amministrazione del presidente della Corea del Sud ha detto che nel corso dei negoziati a Pyongyang tra una delegazione del governo di Seul e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, Pyongyang ha ribadito "l'impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana ed ha messo in chiaro di non aver alcun motivo di possedere armi nucleari in assenza di minacce militari contro la Corea del Nord e garanzie di sicurezza per il regime nordcoreano".