Corea del Sud comunicherà agli USA i messaggi di Kim Jong-un

Il governo sudcoreano non ha rivelato tutti i dettagli delle dichiarazioni rilasciate dal leader della Corea del Nord Kim Jong-un riguardo gli Stati Uniti durante la visita della delegazione di Seul dal 5 al 6 marzo a Pyongyang, ha segnalato l'agenzia Kyodo riferendosi ai rappresentanti dell'amministrazione sudcoreana.

"Faremo arrivare il messaggio alla parte americana", ha detto la fonte dell'agenzia, senza tuttavia specificare il contenuto del messaggio.

I membri della delegazione governativa sudcoreana sono partiti oggi negli Stati Uniti per raccontare in dettaglio i risultati della loro visita in Corea del Nord e l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Secondo l'agenzia, i diplomatici sudcoreani trasmetteranno "ulteriori messaggi della Corea del Nord" ai loro partner americani.

Una delegazione governativa di alto livello di Seul si è recata in visita in Corea del Nord il 5-6 marzo, dove ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un. Durante i colloqui, secondo l'amministrazione del presidente sudcoreano, le parti hanno concordato un vertice dei leader dei due Paesi alla fine di aprile ed organizzare una linea telefonica diretta con l'obiettivo di avere consultazioni e mitigare le possibili tensioni militari.

Inoltre le autorità nordcoreane "hanno espresso il desiderio di condurre un dialogo aperto con gli Stati Uniti per discutere le questioni della denuclearizzazione della penisola coreana e la normalizzazione delle relazioni".