Per senatore russo i risultati delle elezioni italiane sono uno schiaffo all'èlite europea

Il senatore russo Alexey Pushkov ha definito i risultati delle elezioni in Italia un duro colpo all'élite europea tradizionale.

"Più del 50% dei voti è stato ottenuto da partiti che non sono d'accordo con la politica della UE: il Paese è entrato nel periodo di euroscetticismo. La sue onde non diminuiscono, ma sbattono violentemente contro le coste dell'Europa", ha twittato il politico russo.

Как бы ни пытались принизить значение голосования в Италии, оно нанесло мощный удар по традиционной евро-элите. Более 50% голосов получили новые партии,не согласные с политикой ЕС. Страна вошла в период евроскептицизма. Его волна не идёт на убыль, а с силой бьется о берега Европы — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 марта 2018 г.

​In Italia si sono svolte il 4 marzo le elezioni politiche. Il "Movimento 5 Stelle", forza anti-sistema, ha ottenuto il maggior numero di voti tra i vari partiti, riscuotendo il 32%. Tuttavia la coalizione di centrodestra formata da "Forza Italia", "Lega Nord" e "Fratelli d'Italia" ha ottenuto più voti, raggiungendo il 37%. Tuttavia il centrodestra non avrà la maggioranza in Parlamento, dal momento che ha fallito per poco il premio di maggioranza, fissato al 40%.