Candidato comunista si scusa con la Sobchak per il comportamento di Zhirinovsky

Il candidato al Cremlino del Partito Comunista Russo Pavel Grudinin si è scusato con la candidata Ksenia Sobchak per gli insulti ricevuti dal leader Partito Liberal-Democratico Vladimir Zhirinovsky nel precedente dibattito televisivo.

E' avvenuto sul canale della tv pubblica. Dopo le scuse Grudinin ha lasciato lo studio.

Nel suo breve intervento Grudinin ha ricordato che la Sobchak è l'unica donna candidata alla presidenza ed ha invitato tutti a scusarsi e porgerle gli auguri per l'8 marzo.

"È improbabile che vinca, perchè vincerò io, ma allo stesso tempo voglio farle i miei auguri per questa festa", ha detto il candidato del Partito Comunista.

Mentre se ne andava, Grudinin ha aggiunto che non avrebbe partecipato al dibattito. Aveva fatto dichiarazioni simili in precedenza, spiegando che le differenze politiche vengono trasformate in uno show.

Poco più di una settimana fa Zhirinovsky aveva interrotto l'intervento del candidato Baburin durante il dibattito televisivo sul canale "Rossiya 1". Sobchak lo aveva invitato a darsi una calmata, ma Zhirinovsky l'ha chiamata "stupida". In risposta la Sobchak gli ha versato un bicchiere d'acqua. "Comportati bene, io uso i tuoi metodi", ha detto. Dopodiché, Zhirinovsky ha iniziato ad inveire ed insultare pesantemente la sua rivale.

Proprio Zhirinovsky ha criticato il comportamento di Grudinin: "Provoca ovviamente ribrezzo". E' arrivata una persona arrogantemente. Voi impegnatevi nei dibattiti, ha regalato questo fiore ed è andato via".

Zhirinovsky ha inoltre ricordato i "conti non chiusi" all'estero del candidato del Partito Comunista: "Ha rovinato l'umore di tutti gli elettori in Russia. Davanti al mondo intero mente. Dì la verità, non le carote e le fragole fanno il tuo reddito, ma i terreni fuori Mosca più cari al mondo."

A sua volta il candidato dei "Comunisti di Russia" Maxim Suraykin detto che Grudinin ha porto gli auguri ad un "nemico ideologico": "Amo le donne, ma Ksenia Sobchak odia Stalin <…> Non accetta la politica di Stato sul rafforzamento militare. E' un nemico ideologico."