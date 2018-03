Kim Jong-un disposto a portare avanti il dialogo tra le due Coree

La tv di stato nordcoreana ha mostrato un frammento di 10 minuti dei colloqui tra Kim Jong-un e la delegazione speciale del presidente della Corea del Sud, in cui, in particolare sono state mostrate le immagini della consegna di un messaggio al leader nordcoreano che legge con attenzione.

Dopodichè con gioia fa un brindisi per gli ospiti sudcoreani, li accompagna verso la macchina gesticolando con la mano. Secondo la tv nordcoreana, Kim Kong-un ha espresso gratitudine per l'eccellente messaggio ed ha chiesto ai membri della delegazione di porgere i propri saluti al presidente sudcoreano.

Ha inoltre detto che questo incontro è solo l'inizio ed ha sottolineato l'importanza di mantenere le condizioni favorevoli per il dialogo e la riconciliazione, comune aspirazione e forte desiderio dei coreani del Nord e del Sud e di tutto il mondo.

Dopo Kim Jong-un ha parlato delle sue idee per creare e sviluppare le relazioni intercoreane, dopodichè le parti "hanno avuto un dialogo franco sul tema importante e cruciale "per garantire la pace e la stabilità nella penisola coreana.

Alla fine Kim Jong-un ha aggiunto: "quest'anno in un periodo relativamente breve di 60 giorni siamo riusciti a fare progressi in avanti più rapidamente di quanto fossimo riusciti a fare in diversi anni. Questo dimostra chiaramente che il Nord e il Sud si capiscono a vicenda e, se uniti nello spirito, sinceramente ci proveranno, non esistono casi che superano anche le aspettative più audaci che non riescono a realizzare".