Turchia, ambasciata USA chiusa oggi per minacce alla sicurezza

L’ambasciata statunitense nella capitale turca di Ankara sarà chiusa oggi a causa di una minaccia alla sicurezza: lo ha detto la sede diplomatica in una nota.

"L'Ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara — si legge — sarà chiusa al pubblico il 5 marzo 2018, a causa di una minaccia alla sicurezza. L'Ambasciata annuncerà la sua riapertura, nel momento in cui riprenderà i servizi".

L'ambasciata ha sottolineato che avrebbe fornito solo servizi di emergenza durante la chiusura.

"I servizi di routine — si legge ancora —, come i rinnovi dei passaporti inclusi i passaporti smarriti o rubati, i certificati di nascita all'estero e i servizi notarili, non sono considerati emergenze. Le richieste per questi servizi verranno elaborate tramite il nostro sistema di appuntamenti online una volta riaperta l'Ambasciata".

I colloqui per i visti, ha concluso la sede diplomatica, sono cancellati, i candidati saranno informati direttamente sulle misure da adottare.