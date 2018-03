USA accusano la Russia di violare la risoluzione ONU sulla Siria

"Il regime di Assad, insieme ai suoi sostenitori a Mosca e Teheran, deve rispettare la risoluzione №2401 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e fermare le operazioni militari in Ghouta orientale e consentire l'assistenza umanitaria senza ostacoli a quasi 400mila civili innocenti finiti in una situazione critica", si legge in un comunicato della Casa Bianca.

Washington ha inoltre condannato "l'offensiva militare che il regime di Assad con il sostegno di Russia e Iran conduce contro le persone in Ghouta orientale" ed ha accusato Mosca e Damasco "di uccidere civili innocenti", così come di "mentire spudoratamente".

A Mosca queste accuse vengono respinte.

Come ha sottolineato l'Ambasciata russa a Washington, le accuse sul mancato rispetto da parte della Russia delle disposizioni ONU sono volte a salvaguardare l'enclave fondamentalista in Ghouta orientale.

Nei sobborghi di Damasco la situazione umanitaria è critica ed i ribelli islamisti impediscono la consegna degli aiuti umanitari e l'evacuazione dei feriti, nonostante che dal 27 febbraio nei pressi della capitale siriana sia stata introdotta una tregua umanitaria, in vigore tutti i giorni dalle 9 alle 14 dell'orario locale.