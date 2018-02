Putin riceve cancelliere austriaco al Cremlino

© REUTERS/ Leonhard Foeger Il nuovo governo austriaco sostiene revoca delle sanzioni anti-russe

Il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si incontreranno oggi in Russia per discutere delle relazioni bilaterali e di altre questioni.

"Il 28 febbraio — ha spiegato il Cremlino — il presidente russo Putin incontrerà il cancelliere federale della Repubblica d'Austria Kurz, che si recherà in Russia per una visita di lavoro. E' previsto che discutano lo stato attuale e le prospettive per l'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, in particolare nei settori commerciale, economico, energetico, culturale e umanitario".

Si scambieranno inoltre opinioni su questioni internazionali e regionali urgenti.