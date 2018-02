UE rinvia il prolungamento delle sanzioni personali contro la Russia

"Non oggi per una procedura nazionale." Non c'è ancora una nuova data per approvare l'estensione", ha detto l'interlocutore dell'agenzia in condizioni di anonimato.

L'Unione Europea prende le decisioni di politica estera all'unanimità, inclusa l'imposizione di sanzioni. Allo stesso tempo in alcuni Paesi occorre ottenere il consenso formale del Parlamento o del governo, che di solito non influisce sulla decisione stessa, ma può ritardarne l'adozione.

La scorsa settimana il comitato dei rappresentanti permanenti dei Paesi membri presso l'Unione Europea (Coreper) aveva concordato di prorogare di 6 mesi le sanzioni individuali contro la Russia in scadenza il prossimo 15 marzo.